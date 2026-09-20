Dragusin: “Piano piano stiamo diventando una squadra forte. Hojlund? L’ho studiato dai video”

20/09/2026 | 16:41:37

Il difensore della Fiorentina, Radu Dragusin, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Partita difficile contro una squadra con giocatori importanti, siamo stati compatti e aggressivi. Piano piano stiamo diventando una squadra forte e tosta: dobbiamo conoscerci bene e le prestazioni stanno crescendo. Ho studiato Hojlund dai video, penso ci sia stato un buon reparto difensivo oggi. Ho riguardato le sfide passate dove potevo fare di più: la squadra però si sta amalgamando e stiamo crescendo dal punto di vista difensivo. Siamo sulla strada giusta”.

Foto: Instagram Dragusin