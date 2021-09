Dragusin: “Onorato di essere alla Samp. Voglio crescere in questo club”

Radu Dragusin, difensore centrale di proprietà della Juventus, in questa stagione giocherà in prestito alla Sampdoria. Il giocatore, nella sua prima intervista con i blucerchiati, al sito ufficiale del club ha ammesso tutta la sua gioia per questa nuova esperienza: “È un onore per me. Ringrazio il club e il presidente per questa opportunità. Tengo tanto a dimostrare quello che posso fare e di che pasta sono fatto. Con la Juve hai esordito al Ferraris? Sì, a Genova è stato un momento davvero bello per me, anche se non c’erano i tifosi ho sentito la pressione del massimo campionato: è stato molto emozionante. Bonucci e Chiellini mi hanno sempre dato una mano e poi allenarsi giocando contro gente come Ronaldo o Quagliarella ti fa solo crescere. Ora voglio farlo qui”.

Foto: Sito Sampdoria