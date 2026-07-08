Dragusin: “In Premier sono cresciuto, non vedo l’ora di indossare la maglia viola”

08/07/2026 | 19:59:16

Dragusin si è presentato ai canali ufficiali della Fiorentina: “Sono già venuto a Firenze qualche volte ai tempi del Genoa. Parliamo di una città bellissima, stupenda, con gente sempre sorridente. Abbiamo una lunga stagione davanti a noi e vogliamo fare sicuramente bene. Quella in Premier è stata un’esperienza che mi ha fatto crescere tantissimo, sia sotto l’aspetto sportivo che umano. Mi porto dietro i duelli tosti che ho avuto con tanti attaccanti molto forti. Spero di poter aiutare la mia squadra a crescere con quello che ho appreso lì. Sono felice di essere qui, non vedo l’ora di indossare la maglia viola. Sono certo che il loro supporto allo stadio sarà decisivo. Ho già vissuto il tifo viola da avversario… adesso voglio sentirlo come qualcosa di casa mia”.

Foto: sito Fiorentina