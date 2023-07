Dragusin: “Il Genoa è la scelta migliore che potessi fare”

Lunga intervista a Il Secolo XIX per Radu Dragusin, centrale difensivo del Genoa tra i protagonisti della promozione dalla B alla massima divisione nella scorsa stagione: “La Serie A sarà un torneo diverso dalla Serie B. Dovremo alzare il livello sia dal punto di vista mentale che della qualità. Il Genoa non è stata solo una scelta giusta, ma la migliore che potessi fare. Cercavo un club che mi desse fiducia, l’ho trovato qui in rossoblù. Ho trovato le migliori condizioni possibili per crescere. Questa squadra mi ha dato tutto quello che mi serviva, ho sentito sempre tutti al mio fianco. Dai compagni al mister, dalla società ai tifosi. Per un giocatore è fondamentale e io ho trovato tutto quello di cui avevo bisogno per crescere ancora”. Sull’attaccante che più lo intriga come avversario: “Ce ne sono parecchi, a cominciare da Leao e Lautaro. Poi Chiesa e Vlahovic. L’elenco è lungo, d’altro canto siamo in Serie A”.

Foto: Instagram Genoa