Dragusin: “Ho scelto la Fiorentina perché ha un progetto di crescita. Al Tottenham ho visto una realtà diversa da quella italiana”

16/07/2026 | 12:15:46

Il nuovo difensore della Fiorentina Radu Dragusin, ha parlato alla conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“Perché la trattativa in estate invece che a gennaio? La trattativa di questa estate è partita con la chiamata di Paratici che conosco molto bene e viceversa. Il fatto che fosse qua ha influito molto. Ho scelto la Fiorentina perché ha un progetto di crescita. Obiettivi? Voglio crescere e migliorare per fare grandi cose. Ho visto i ragazzi e hanno la stessa cosa in mente. Ho visto voglia di migliorare, entusiasmo: c’è un clima molto positivo. Cosa non ha funzionato in premier? Voglio ringraziare il Tottenham che mi ha fatto crescere come uomo e calciatore. Lì ho visto una realtà diversa da quella italiana e mi ha fatto vincere l’Europa League”.

Foto: sito Fiorentina