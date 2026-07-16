Dragusin: “Conta solo la Fiorentina. Voglio rimanere qua per fare grandi cose”

16/07/2026 | 12:50:10

Il nuovo difensore della Fiorentina Radu Dragusin, ha parlato alla conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“Grosso? L’ho conosciuto per la prima volta, anche se ci avevo giocato contro quando lui allenava il Frosinone e già lì vidi che giocava bene: sono felice di ritrovarlo. Sono sicuro che nelle prossime settimane andremo sui dettagli. Quanto è contato Paratici nel trasferimento? Il fatto che il direttore Paratici fosse qua ha reso più facile la scelta. Voglio ripagargli questa fiducia. Le mie condizioni fisiche? Sto bene: sono recuperato al 100%, mi sento in grado di dare tanto. Ho passato un anno bruttissimo che è servito a farmi crescere su altri aspetti. Ho sempre cercato di vedere il lato positivo. Se spero di venire riscattato? Conta solo la Fiorentina. Voglio rimanere qua per fare grandi cose e ripagare la fiducia della società”.

Foto: sito Fiorentina