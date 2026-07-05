Dragusin alla Fiorentina: Paratici corona l’inseguimento di gennaio

05/07/2026 | 20:10:48

Radu Dragusin, difensore centrale del Tottenham, è uno dei primi nomi fatti a gennaio per la Fiorentina. Un pallino di Paratici che lo ha avuto con gli Spurs, un inseguimento che vi avevamo svelato già a gennaio. Solo che a quei tempi la Fiorentina aveva ritenuto opportuno non garantire l’obbligo di riscatto. Ci aveva provato anche la Roma, senza risultati. Ma con il tempo Paratici non ha mollato la presa, avendo messo il difensore rumeno classe 2002 in cima ai suoi pensieri. Una pista segnalata con forza nei giorni scorsi anche da La Repubblica e da altri quotidiani e che ha una logica. La Fiorentina pagherà il prestito oneroso e aggiungerà altri 15-16 milioni per l’obbligo di riscatto a determinate condizioni. La chiave decisiva per andare a dama, in pratica un inseguimento preparato a gennaio e che viene coronato a luglio.



Foto: Instagram Tottenham