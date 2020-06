Dragowski: “Milan? Voglio portare in alto la Fiorentina, credo nel progetto di Commisso”

“La Fiorentina è il mio futuro, credo nelle idee di Commisso”. Parole e pensieri di Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina, durante una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Questi i passaggi più significativi: “Il progetto viola? Ho scelto di allungare il contratto con la Fiorentina perché credo molto in questa squadra e in questa società. Il presidente Commisso ha fatto grandi investimenti ed è una persona seria. Credo in questo progetto. In più c’è Firenze, una città splendida. Il Milan? Non ascolto queste voci. Sono della Fiorentina e devo fare il meglio per cercare di portare la squadra più in alto possibile. La parata più bella in stagione? Nessuna in particolare, anche perché per me le parate più facili sono in realtà quelle più difficili. Iachini? Mi ha voluto fortemente e ha creduto in me. Un’iniezione di fiducia fondamentale in un periodo delicato”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina