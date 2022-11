Grave infortunio per il portiere Dragowski che si è fatto male dopo un’uscita su Lasagna fuori dalla sua area al 38’ di Verona-Spezia. Scene di disperazione da parte dei suoi compagni, proprio a testimoniare la gravità dell’infortunio. Dragowski è uscito in barella, al suo posto Zoet: il portiere era nella lista della Polonia per i Mondiali.

Foto: Instagram Spezia