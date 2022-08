Dragowski: “Difficile contro l’Inter, può giocare anche sulla luna”. E sull’obiettivo dello Spezia…

Il nuovo portiere dello Spezia, Dragowski, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta della sua squadra a San Siro contro l’Inter. Ecco la sua analisi: “Troppa Inter o poco Spezia? Domanda dura, quando giochi con l’Inter sai che sarà difficile. L’Inter può giocare anche sulla luna. Il primo tempo lo abbiamo giocato anche abbastanza bene, poi quando prendi gol e nel secondo tempo ne prendi un altro, è dura. In questa squadra mi sto trovando bene, non mi sento in difficoltà e tatticamente seguo la squadra. Mi trovo bene con i compagni, con Nikolaou ho giocato ad Empoli, Kiwior è polacco come me: ci capiamo bene. Il mio obiettivo? Raggiungere la salvezza il prima possibile”.

Foto: Instagram Spezia