Dragowski: “Contro l’Inter daremo tutto, vogliamo vincere anche per Montella”

Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina, è intervenuto così ami microfoni di Sky Sport in vista della prossima gara contro l’Inter: “Dopo quattro sconfitte di fila nessuno è contento, contro l’Inter daremo tutto. E’ un momento duro, non ce l’aspettavamo ma dobbiamo superare questa crisi. L’Inter è forte, sono primi in classifica ma non abbiamo paura, vogliamo provare a vincere anche per Montella. L’assenza di Ribery? È un giocatore che fa la differenza per noi in campo, ma ci aiuta molto anche fuori dal campo”, ha chiuso Dragowski

Foto: zimbio