Dragowski: “Ancora non siamo al sicuro, per la salvezza occorre vincere contro il Cagliari”

Intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina, il portiere Bartlomiej Dragowski, ha parlato della stagione dei viola: “La situazione per noi non era facile e ancora non siamo al sicuro, ma la vittoria è stata importante per avvicinarci alla salvezza. Siamo contenti, ma dobbiamo dare tutto fino alla fine”.

Sulla gran parata su Correa sullo 0-0: “Quello è il mio lavoro, sono lì per questo. Per il resto devo ringraziare i miei compagni, mi hanno aiutato molto nella partita di sabato. Ora dobbiamo solo concentrarci sulla gara di mercoledì con il Cagliari”.

Foto: Twitter Fiorentina