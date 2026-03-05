Doveri arbitra Milan-Inter: sarà il suo quinto derby

05/03/2026 | 11:28:01

L’arbitro del derby di Milano sarà Daniele Doveri. 48 anni, alla sua 14esima gara stagionale tra Serie A e Serie B. Quest’anno ha sventolato 47 cartellini gialli e un rosso (a Nzola, in Pisa-Parma). Doveri fischierà nel derby per la quinta volta dopo i quattro precedenti. Doveri ha già diretto Milan-Inter 0-3 del 2021, Milan-Inter 1-1 sempre del 2021, Inter-Milan 0-3 dell’anno scorso (semifinale di ritorno della Coppa Italia) e infine Milan-Inter 0-2 del 2019. Il primo derby della sua carriera. In generale ha diretto 39 volte i nerazzurri, con un bilancio di 16 vittorie e 10 pareggi, e 34 il Milan. A referto 19 successi e sei sconfitte.

Foto: sito AIA Roma