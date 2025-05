Dovbyk: “Tre punti importanti per sperare nella Champions”

04/05/2025 | 21:20:32

Un gol decisivo per Artem Dovbyk che ha consegnato i tre punti alla Roma contro la Fiorentina, queste le dichiarazioni del centravanti giallorosso ai microfoni di DAZN. “E’ un momento molto importante per me, sto aiutando la squadra a vincere e qui i tifosi sono fantastici. Cerco di proporre il mio gioco, tutta la squadra mi aiuta. Devo aiutare anche io la squadra. Tre punti importanti per la zona Champions”.

Foto: sito Roma