Dovbyk: “Sto migliorando, con Ferguson parliamo molto. Devo acquisire fiducia”

28/09/2025 | 17:46:34

Artem Dovbyk ha parlato a Dazn dopo Roma Verona: “Per un attaccante è molto importante acquisire fiducia. Sono molto contento di aver segnato, ma la cosa fondamentale sono i 3 punti. Sto migliorando dal punto di vista fisico e dal punto di vista dei movimenti. Oggi abbiamo creato diverse situazioni per segnare. Continueremo a migliorare di partita in partita. Lavoriamo come tutti gli attaccanti. Ferguson ha esperienza in Premier League ed è giovane. Parliamo spesso dei nostri movimenti in attacco”.

FOTO: X Roma