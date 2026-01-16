Dovbyk si opera: starà fuori per circa due mesi
16/01/2026 | 11:25:13
Artem Dovbyk dovrà operarsi alla coscia sinistra per risolvere il problema che lo assilla da diverso tempo. La notizia, resa nota da Manà Sport, non aiuta molto la Roma in un periodo caldo di mercato, si stava cercando una soluzione e c’erano stati alcuni sondaggi. Ma adesso l’attaccante ucraino dovrà fermarsi per un paio di mesi, ovviamente sui tempi di recupero bisognerà aspettare per avere notizie più certe.
Foto: Instagram Roma