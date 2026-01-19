Dovbyk si è operato: “Tornerò più forte di prima, gli infortuni fanno parte del gioco”

19/01/2026 | 18:48:26

Artem Dovbyk si è operato per eliminare il problema al tendine accusato nelle ultime settimane. Le parole del centravanti su Instagram: “Gli infortuni fanno parte del gioco. Sono concentrato sul recupero, tornerò più forte di prima. Grazie mille per il supporto, significa molto per me”. A completare il post, una descrizione che la dice lunga sulla voglia di tornare in campo: “Silenzio. Lavoro. Ritorno. Ci vediamo presto”.

Foto: Instagram Roma