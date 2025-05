Dovbyk: “Se il nuovo allenatore della Roma vorrà contare su di me sarò pronto a restare”

22/05/2025 | 15:41:35

Intervistato durante il programma Football School, Dovbyk ha parlato anche del suo futuro a Roma: “Non amo guardare troppo avanti. Sta per arrivare un nuovo allenatore. Se mi farà capire che sono importante per lui e che conta su di me, allora ovviamente vorrò restare. Ho un contratto quinquennale e mi trovo davvero bene qui: lo stadio, i tifosi, il supporto. Quando arriverà il nuovo tecnico, la situazione sarà più chiara”.

Foto: Instagram Roma