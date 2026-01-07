TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Dovbyk, lesione di lieve entità alla coscia sinistra

07/01/2026 | 15:45:02

article-post

La Roma aggiorna sulle condizioni di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino ha riportato una lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra, che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco dello Stadio Via Del Mare poco meno di mezz’ora dopo il suo ingresso in campo contro il Lecce. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno dallo staff medico giallorosso, che seguirà con prudenza l’evoluzione del problema.
Foto: Instagram Roma