Dovbyk, lesione di lieve entità alla coscia sinistra
07/01/2026 | 15:45:02
La Roma aggiorna sulle condizioni di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino ha riportato una lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra, che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco dello Stadio Via Del Mare poco meno di mezz’ora dopo il suo ingresso in campo contro il Lecce. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno dallo staff medico giallorosso, che seguirà con prudenza l’evoluzione del problema.
Foto: Instagram Roma