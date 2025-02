Dovbyk lavora a parte: Ranieri punta a riaverlo contro il Como

Dopo la vittoria per 4-0 contro il Monza, la Roma è tornata a lavorare sul campo per preparare la prossima sfida di campionato. I giallorossi infatti, domenica 2 marzo, scenderanno in campo contro il Como. Una gara molto importante per il club capitolino che dovrà scacciare i fantasmi del passato, vista la sconfitta dell’andata contro gli uomini di Fabregas per 2-0. La notizia che più rincuora Claudio Ranieri è la presenza di Dovbyk all’allenamento odierno, nonostante abbia svolto un lavoro a parte. L’obiettivo del mister è quello di riaverlo già per domenica in campionato e a pieno regime per l’andata contro l’Athletic Club.

FOTO: Instagram Roma