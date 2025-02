Dovbyk in rampa di lancio: contro il Porto può sbloccarsi

Non è di certo una stagione esaltante per Artem Dovbyk. Nonostante stia trovando la via del gol, la sensazione è che ancora manchi qualcosa per vederlo ai suoi massimi livelli. Anche lo stesso ucraino ha ammesso ciò in diverse interviste e conferenze stampa. Sicuramente passare da una campionato come quello spagnolo a quello italiano può far nascere qualche difficoltà, soprattutto se sulle spalle hai il peso della grande cifra che sei stato pagato. Ma quella contro il Porto per l’ex Girona potrebbe essere una grande opportunità per sbloccarsi definitivamente dal punto di vista mentale. Ranieri punterà ancora una volta su di lui, con la consapevolezza che la sua fisicità possa essere un fattore determinante nell’andamento del match.

FOTO: Instagram Roma