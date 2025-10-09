Dovbyk: “I rigori contro il Lille sono stati un momento spiacevole della mia carriera. Rimpiango di non aver tirato anche il terzo”

09/10/2025 | 15:43:05

L’attaccante della Roma e della nazionale ucraina, Artem Dovbyk, ha parlato dal ritiro della sua selezione ai media ucraini, tornando sull’episodio dei rigori sbagliati contro il Lille. Queste le sue parole:

“Il mio rimpianto è non aver provato a calciare anche il terzo rigore. Quello contro il Lille è stato un momento spiacevole della mia carriera. La squadra ha sostenuto tutti, e già il giorno dopo non si è più parlato del fatto che abbiamo sbagliato tre rigori. Abbiamo analizzato l’andamento generale della partita: non abbiamo giocato al nostro livello. Il rigore tirato da Soulé? Non so se lo avrei segnato, ma è andata così. Non ha senso pensarci ancora. Il mio unico rimpianto è non averlo tirato io”.

