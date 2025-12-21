Dovbyk è sul mercato, ma Ferguson piace ancora di meno a Gasp

21/12/2025 | 17:33:03

Il futuro di Dovbyk è in bilico, non sarebbe sorprendente se lasciasse la Roma nella prossime settimane. Ma dalle parole di ieri firmate Gasperini emerge un gradimento ancora inferiore nei riguardi di Ferguson, l’allenatore lo ha stroncato con dichiarazioni senza troppi giri di parole. Gasp rifarebbe le stesse scelte se tornasse indietro, ovvero Dybala finto centravanti con tanti saluti al talento arrivato dal Brighton. Dovbyk può avere mercato in Inghilterra (lo scambio con Beto è un’ipotesi fin qui non sviluppata) o in Spagna, Ferguson non convince, l’impressione chiara è che la parole di Gasperini siano un ennesimo messaggio al club. Come abbiamo già anticipato lui ha già scelto Raspadori e Zirkzee, vorrebbe subito l’ex Napoli in modo da aspettare il via libera del Manchester United. E la tempistica sarà importante per non deludere ulteriormente un allenatore che la scorsa estate non era stato accontentato.

Foto: Instagram Roma