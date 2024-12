Dovbyk (doppietta) e Baldanzi, tutto facile per la Roma: 3-0 alla Sampdoria all’intervallo

Tutto facile per la Roma contro la Sampdoria: 3-0 all’intervallo. I giallorossi sbloccano la gara contro al nono minuto. Vantaggio meritato dei giallorossi che hanno approcciato molto bene la partita e sbloccato il match con Dovbyk, bravo a sfruttare nel migliore dei modi l’assist di Saelemaekers. Il raddoppio giallorosso arriva sullo stesso copione della rete che ha sbloccato la gara. Altro assist di Saelemaekers per Dovbyk ma questa volta, prima del tap-in vincente del centravanti ucraino, c’è stato un errore difensivo di Meulensteen che ha spedito il pallone sulla la traversa. Successivamente, l’appoggio comodo del centravanti ucraino. Al 24′ arriva anche il gol del 3-0 in favore degli uomini di Ranieri. Paredes taglia una linea di pressione avversaria con un passagio per Baldanzi in zona trequarti, verso destra: il classe 2003 avanza sino all’area di rigore avversaria, poi calcia con un mancino a giro che termina all’angolino basso alla destra di Vismara.

Foto: Instagram Roma