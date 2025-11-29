Douvikas: “Inter? A Milano senza paura, anche se giocheremo contro una top europea”

29/11/2025 | 13:30:15

L’attaccante del Como, Tasos Douvikas, ha parlato ai canali ufficiali del club, proiettandosi già alla sfida contro l’Inter della prossima settimana.

Queste le sue parole: “Ci stiamo avvicinando a una partita contro una delle migliori squadre del campionato ed Europa. Sono sicuro che daremo il nostro meglio per prepararci a questa sfida, per seguire le tattiche necessarie. Daremo il nostro meglio. Ci proveremo per l’Europa, ma daremo il 101% in ogni partita prima di quello. Dobbiamo continuare a migliorare”.

Foto: sito Como