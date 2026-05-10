Douvikas: “Il gol? La cosa più importante è questa maglietta. Como se dice Europa?”

10/05/2026 | 15:13:59

Tasos Douvikas, attaccante del Como, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Verona, gara decisa da una sua rete.

Le sue parole: “La cosa più importante è questa maglietta qui, “Como se dice Europa”, abbiamo sfruttato l’unica occasione ed era questa l’importante”.

Hai consigli su dove andare con la squadra? “Siamo una squadra molto forte, una sorta di famiglia e questo si vede in campo”.

Foto: Instagram Como