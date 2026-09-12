Douvikas: “Felice dell’arrivo di Kean a Como. I nuovi acquisti hanno portato qualcosa di importante”

12/09/2026 | 11:12:34

Douvikas ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello sport: “Il mister ha dimostrato di sapere come gestire la squadra. Io e Moise siamo concentrati sul Como e sono veramente felice che un giocatore così forte sia arrivato a lottare con noi, sappiamo che servirà l’apporto di tutti. Tutti quelli che sono arrivati hanno portato qualcosa di importante. Luis ha grande personalità, ma anche gli altri si sono inseriti molto velocemente. È successo con tutti i giocatori arrivati qui, e questo spiega come funzionano questo gruppo e questo ambiente” le parole dell’attaccante del Como.

Foto: sito Como