Douvikas: “Ci manca ancora una partita per regalare un sogno. Con Fabregas mi sento un calciatore più completo”

22/05/2026 | 11:48:29

L’attaccante del Como, Anastasios Douvikas, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Se l’atmosfera nello spogliatoio è più concentrata o se siamo spensierati? Siamo concentrati. Sappiamo che ci manca ancora una partita che ci potrebbe regalare un sogno quindi siamo tutti sul pezzo. Poi è ovvio, giochiamo un bel calcio ed è importante divertirsi in ciò che si fa, in quello credo che in tutto il campionato abbiamo mantenuto anche la gioia di giocare a calcio. In cosa mi sento migliorato da quando sto sto sotto la guida di Fabregas? Forse nella lettura del gioco, mi sento un calciatore più completo, a 360 gradi il mister è bravissimo sia sotto l’aspetto mentale che quello tattico, poi lascia grande libertà, dà dei principi e ci invita a ragionare”.

Foto: sito Como