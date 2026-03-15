Douvikas: “Champions? Dovremo vedere alla fine, adesso guardiamo partita dopo partita”

15/03/2026 | 21:53:06

Tasos Douvikas, attaccante del Como, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Roma.

Queste le sue parole: “Sono molto contento per i 10 gol, vuol dire tanto per me. Ma la cosa più importante per me è stata vincere oggi. Questa vittoria ci aiuta prima di tutto per il modo in cui l’abbiamo ottenuta, abbiamo subito gol in modo molto sfortunato. Ma volevamo vincere e così abbiamo fatto. Guardiamo avanti e alla prossima partita ma con grande felicità”.

Quali sono i segreti del Como? E come fai ad adattarti ai vari stili di gioco? “Credo che la cosa più importante in tutto questo discorso sia lavorare con staff e allenatori, per capire diversi approcci nelle varie o diverse partite. Quella di Cagliari rispetto ad oggi era diversa, là era diversa e con blocco basso. Mi piace molto giocare contro grandi squadre e sono cresciuto. Abbiamo mostrato più carattere rispetto all’andata, perché siamo cresciuti. Sono contento per come abbiamo reagito. Rispetto alla gara d’andata era totalmente diversa, anche dall’inizio della stagione. E sono molto contento per il mio gol e per la vittoria. Se credo nella Champions? Dovremo vedere alla fine, adesso guardiamo partita dopo partita. E la prossima è col Pisa”.

Foto: sito Como