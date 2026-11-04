Douvikas: “Abbiamo tanta fame, serata magnifica. All’Inter ci penseremo da domani”

04/11/2026 | 23:43:51

Le parole di Douvikas a Sky: “È il mio primo anno in Champions, ma penso che tutta la squadra ha giocato bene in tutte le partite. Creiamo sempre occasioni e conquistiamo il campo, non so come sia possibile al primo anno, ma ci stiamo riuscendo. Abbiamo tanta fame e quando vinci ne vuoi sempre di più. Ora siamo a sei vittorie consecutive e abbiamo fame di giocare altre partite. La prossima contro l’Inter? Ci godiamo la serata e poi ci penseremo. E’ una serata magnifica per noi, siamo contenti per la vittoria e per i miei tre gol. Sono contento, ma la cosa più importante sono i tre punti”.

Foto: Instagram Douvikas