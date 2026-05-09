Doumbia star del Venezia: conferme sull’interesse del Benfica

09/05/2026 | 11:50:01

Issa Doumbia è stato uno dei grandi protagonisti della promozione del Venezia, prestazioni di spessore e una continuità impressionante. Il centrocampista classe 2003 è un uomo mercato da settimane, cinque giorni fa A Bola aveva segnalato il forte interesse del Benfica che lo ha continuato a seguire. Il Benfica non è l’unico club che ha fatto seguire Doumbia, ma quello che ha manifestato maggiore interesse. Per il Venezia il cartellino parte da una base di 13-15 milioni più bonus, non è escluso che per Doumbia possa aprirsi un’asta dopo un campionato da assoluto protagonista.

Foto: Instagram Doumbia