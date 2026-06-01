Doumbia si presenta allo Sporting: “Sono molto felice. Giocare la Champions è un sogno”

01/06/2026 | 22:00:04

Issa Doumbia lascia il Venezia ed è un nuovo giocatore dello Sporting Lisbona. Al sito ufficiale del club, l’ex Venezia ha espresso tutta la sua soddisfazione per il trasferimento in Portogallo: “È una sensazione unica e sono molto felice. È la strada migliore per la mia carriera. È la società migliore per aiutarmi a crescere. Descriverei il mio stile di gioco come fisico, tecnico, intenso, veloce e agile. Penso che abbiamo caratteristiche simili. Cercherò di evolvermi e diventare ancora migliore. Gestisco bene questa pressione e sono molto calmo. Voglio aiutare la squadra, rendere difficile la scelta dell’allenatore e fare tutto ciò che mi chiede”.

Spazio infine anche per gli obiettivi personali: “Sono quelli della squadra: arrivare il più lontano possibile. Giocare la Champions League è un sogno e spero di realizzarlo al più presto. So che i tifosi sono molto appassionati e che sostengono i giocatori. Ne sono molto felice. Non vedo l’ora di giocare all’Alvalade! Sono pronto!”.

Foto: X Sporting