Doumbia saluta il Venezia: “Vi porterò dentro, Di Francesco e Stroppa mi hanno aiutato a crescere”

07/06/2026 | 22:33:42

Doumbia saluta il Venezia dopo il suo trasferimento allo Sporting Lisbona: “Eccoci qua! Siamo arrivati ai momenti dei saluti… Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento alla società, ai dirigenti, allo staff tecnico, ai miei compagni di squadra e a tutti i tifosi per il sostegno e la fiducia che mi sono stati accordati durante la mia permanenza al Venezia. È stata un’esperienza di grande valore professionale e umano, che ha contribuito in modo significativo alla mia crescita. Ho avuto l’onore di indossare questa maglia e di rappresentare questi colori, condividendo momenti che conserverò con orgoglio e gratitudine. Infine vorrei ringraziare il direttore Antonelli per aver creduto nelle mie potenzialità quando decise di prendermi dall’Albinoleffe senza la minima paura del doppio salto di categoria, dalla C alla A; ai 2 mister che ho avuto qui, Mr Di Francesco e Mr Stroppa per avermi aiutato a crescere e migliorare giorno dopo giorno. Porterò con me ricordi preziosi e un profondo senso di riconoscenza verso tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso. Auguro al club Porterò con me ricordi preziosi e un profondo senso di riconoscenza verso tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso. Auguro al club”.

foto x sporting