Doukouré, dal danno alla beffa: fallo da rigore su Casemiro e crociato rotto

Serata da dimenticare, quella di ieri, per Cheick Doukouré. Al Real Madrid di Solari sono serviti due rigori per avere la meglio sul Levante. Ma il decisivo penalty del 2-1, trasformato da Gareth Bale, ha fatto discutere parecchio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 77′, Doukouré ha sfiorato Casemiro con i tacchetti nel tentativo di allontanare la palla (il contatto sembra leggerissimo), con il direttore di gara che ha deciso di assegnare il rigore. Tutto qui? Non proprio. Secondo quarto riportato da AS, la giornata è stata particolarmente amara per il centrocampista ivoriano: il bollettino medico diffuso del Levante parla chiaro: “I test medici confermano che Doukouré ha subito un infortunio ai legamenti del ginocchio. Nel tentativo di allontanare il pallone, l’ivoriano ha colpito l’aria ed è atterrato con la gamba sinistra completamente sbilanciata subendo una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro”. Dal danno alla beffa…

Foto: Twitter Levante