Douglas Luiz splende in Premier League: 10 gol e 5 assist in 15 partite

Douglas Luiz, in forza all’Aston Villa, sta emergendo come una forza inarrestabile nel panorama della Premier League del 2023. Con 15 presenze finora, dietro solamente a Bruno Fernandes (17) e James Maddison (16), il centrocampista brasiliano sta scolpendo il suo nome tra i migliori nel ruolo.

Le sue statistiche parlano da sole: 10 gol e 5 assist in soli 15 incontri. Una performance straordinaria che riflette la sua versatilità e la capacità di incidere su ogni aspetto del gioco. Douglas Luiz sta dimostrando di essere non solo un abile recuperatore, ma anche un realizzatore e un assist-man chiave per la sua squadra.

La sua costante presenza in campo e il contributo significativo nelle fasi offensive stanno portando il nome di Douglas Luiz in prima linea nella conversazione sui centrocampisti di spicco. La Premier League del 2023 sta assistendo alla crescita di una stella a tutti gli effetti.

Foto: Instagram Aston Villa