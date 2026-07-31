Douglas Luiz: “Sono tornato alla Juve per restare, é il mio obiettivo”

31/07/2026 | 20:19:34

Douglas Luiz ha parlato a Sky dopo l’amichevole contro il Nizza: “Se voglio restare alla Juve? E’ quello che ho in mente. È stato il mio obiettivo fin dal primo allenamento, quando sono arrivato. Questa è la mia priorità: restare qui e dimostrare a tutti che posso dare il massimo per questo club. Sono qui per dimostrare al mio allenatore e al club che posso dare il massimo qui. Voglio dimostrare perché mi hanno acquistato e spero di riuscire a farlo ogni volta che scendo in campo”.

Foto: Instagram Douglas Luiz