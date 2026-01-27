Douglas Luiz resta in Premier: via libera per il ritorno all’Aston Villa

27/01/2026 | 14:50:00

Douglas Luiz viaggia velocemente verso il ritorno all’Aston Villa. Dopo il tentativo del Chelsea dei giorni scorsi, è stato raggiunto l’accordo con un altro club inglese, c’è l’avallo di Emery e anche quello della Juventus per un nuovo prestito con diritto di riscatto. Proprio con l’Aston Villa Douglas Luiz aveva vissuto i momenti più brillanti della sua carriera, stagioni piene di grandi prestazioni, gol e assist fino al trasferimento alla Juventus nell’estate 2024. Il prestito a Nottingham non è andato bene dopo un confortante inizio, adesso la possibilità di riprendersi la ribalta nel club che lo conosce meglio di tutti.

foto sito Nottingham