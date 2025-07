Douglas Luiz: la multa e le sirene Premier che devono materializzarsi

25/07/2025 | 12:03:06

Douglas Luiz è un problema per la Juve, ma non da oggi. Adesso il problema è doppio perché non si è presentato al raduno, mettendo ulteriore benzina sul fuoco. Dalle ultime notizie i suoi agenti hanno fatto intendere che il centrocampista brasiliano rientrerà la prossima settimana. Quindi, se la prenderà con comodo. Il problema non è certo la multa in arrivo, ma il fatto che debbano concretizzarsi offerte dalla Premier in modo serio e concreto. Proprio in Premier Douglas Luiz ha voglia di tornare, dopo la (penultima) strepitosa stagione con l’Aston Villa. Ma quelle sirene devono materializzarsi e siamo ormai a fine luglio…

Foto: Instagram Douglas Luiz