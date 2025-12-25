Douglas Luiz: “Juve? Annata dura, con tanti infortuni e amarezze”

25/12/2025 | 22:00:49

Douglas Luiz, centrocampista del Nottingham Forest, il cui cartellino è ancora della Juventus, torna a parlare del suo recente passato e lo fa in occasione di un evento benefico organizzato dal Nottingham Forest. Il centrocampista brasiliano ha ripercorso anche i mesi complicati vissuti alla Juventus, ammettendo senza giri di parole le difficoltà incontrate: “È stata un’annata dura, segnata da diversi infortuni e da tante amarezze”.

Douglas Luiz aveva cominciato male anche a Nottingham quest’anno, ma ora ha trovato continuità. Ricordiamo che la Juve lo ha girato in prestito con obbligo di riscatto, obbligo che scatterà solo in base al numero di presenze in Premier.

Foto: X Nottingham Forest