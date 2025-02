Douglas Luiz è arrivato al J Medical: accertamenti in corso

Non è di certo un grande momento in casa Juventus per quanto concerne gli infortuni. Thiago Motta, infatti, sta facendo fronte a una vera e propria emergenza, soprattutto per quanto concerne il reparto difensivo. Nonostante ciò, tra coloro che hanno accusato problematiche fisiche c’è anche Douglas Luiz che, proprio in mattinata, si è recato al J Medical per svolgere ulteriori controlli. Gli esami strumentali, dunque, daranno il verdetto ufficiale in merito all’affaticamento al flessore accusato dal brasiliano.

FOTO: Instagram Douglas Luiz