Douglas Luiz corregge il tiro: “Tanto affetto per l’Aston Villa, ma non ho detto che voglio tornare. Amo la Juve”

11/05/2025 | 23:33:50

Nel pomeriggio, il centrocampista della Juventus, Douglas Luiz, aveva rilasciato alcune dichiarazioni per il suo affetto verso l’Aston Villa e come gli mancasse l’ambiente di Birmingham, dove la scorsa stagione era esploso, rispetto ad un anno amarissimo con la Juventus.

Non sono mancate le critiche al calciatore che poco fa ha corretto il tiro sui social: “Quando ho parlato dell’Aston Villa, mi riferivo solo all’affetto per un luogo dove sono cresciuto come uomo e calciatore, non alla volontà di tornare. Non bisogna confondere la nostalgia di tornare: amo la Juventus e sono totalmente concentrato sui nostri obiettivi”.

Foto: Instagram personale