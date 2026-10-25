Douglas Luiz: “Contenti per la vittoria. Tre punti fuori casa sono importanti ma si può fare meglio”

25/10/2026 | 20:47:36

Il centrocampista della Juventus, Douglas Luiz, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Lecce. Queste le sue parole:

“Siamo contenti per la partita e per il gol, abbiamo fatto un bel primo tempo mentre nel secondo abbiamo dormito un po’. Dobbiamo migliorare, giocare meglio per tutta la partita. Mi piace giocare in questa posizione, tre punti fuori casa sono importanti ma si può fare meglio”.

Foto: Instagram Douglas Luiz