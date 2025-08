L’indiscrezione: Douglas Luiz, in programma call con il Nottingham

05/08/2025 | 12:16:55

Douglas Luiz può lasciare presto la Juventus. In giornata è prevista una call con il Nottingham Forest per arrivare alla quadratura completa, con la regia di uno suoi agenti (Kia Joorabchian), la stesso che aveva messo in stand-by il Fenerbahce malgrado il pressing di Mourinho. Su Douglas Luiz ci sono un altro club inglese e un club arabo, ma il Nottingham avrebbe la precedenza e si cercherà di trovare la quadra in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni non complicate per una cifra superiore ai 30 milioni. Oggi si lavorerà per avvicinarsi sempre più alla definizione.

Foto: Instagram Douglas Luiz