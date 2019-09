Douglas Costa: “Sono rimasto alla Juve per vincere titoli e dare il sangue per questa maglia”

Douglas Costa dopo un pre-campionato e un avvio di stagione importante con la maglia della Juve, su Instagram ha scritto il seguente post: “Scrivo per smentire le notizie infondate pubblicate oggi che dicevano che stavo trattando con alcuni club durante l’ultima sessione di trasferimenti. Dall’inizio della stagione sono stato chiaro che sarei rimasto qui per vincere titoli e per dare il sangue per la maglia della Juve. Junior Mendonza è il mio unico agente ed è l’unica persona autorizzata a parlare per mio conto”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus