Douglas Costa: “Questa Juve è speciale, ma il campionato non è chiuso. Vinciamo sempre perché…”

Douglas Costa, esterno brasiliano della Juve, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport parlando a 360 gradi del momento bianconero: “Dal mio arrivo a Torino siamo cresciuti molto, diventando una squadra speciale e davvero molto forte. Vinciamo sempre? Riusciamo a fare la differenza anche quando non giochiamo bene, perché ci bastano poche occasioni per far male agli avversari. Serie A già chiusa? No, la nostra partenza in campionato è stata da record, ma non dobbiamo dimenticarci che in Italia ci sono tante squadre forti. L’Inter ha giocato alla pari con noi, il Napoli gioca molto bene, così come il Milan e la Roma. In più, vincere in trasferta in Serie A è sempre molto difficile. Champions? Perdere contro il Manchester United ci ha dato molto fastidio. Un motivo in più per vincere mercoledì contro lo Young Boys, perché il primo posto nel girone è fondamentale per proseguire nel migliore dei modi il lavoro che stiamo facendo”.

Foto: Facebook ufficiale Juve