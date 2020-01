Douglas Costa: “Non lascio la Juventus, sono qui per vincere la Champions”

Douglas Costa, esterno offensivo della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Dazn nella quale si è parlato anche di calciomercato: “Mi manca la mia famiglia. Tutti mi chiedono sempre di tornare al Gremio, ma costo troppo per loro. Ora non possono pagarmi i soldi che guadagno qui, allora lasciatemi in Italia. Tornerò per aiutare il Gremio quando il mio acquisto non dovrà mandare in bancarotta il club. E’ la squadra dove ho iniziato a giocare e dove mi piacerebbe chiudere la carriera, ma prima posso fare ancora molto in Europa“.

Juventus

“Mi trovo molto bene in Italia, un Paese simile al Brasile e diverso dalla Germania. Al momento difficilmente lascerei la Juve per un’altra squadra, qui mi sono ambientato veramente bene e mi sento come in una famiglia. Imparo tanto da Cristiano Ronaldo, uno dei calciatori più forti al mondo. Se io, lui e Dybala siamo al 100% possiamo puntare a un livello molto alto. L’ambizione del club è vincere la Champions League, è per questo che sono venuto a Torino e ci stiamo provando”.