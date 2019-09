Douglas Costa, l’agente: “In estate lo United l’ha cercato fortemente. Ma la Juve…”

Giovanni Branchini, agente dell’esterno offensivo della Juventus Douglas Costa, ha parlato dell’interesse del Manchester United nei confronti del brasiliano ai microfoni di Sportsmail: “L’interesse era forte, il club è sempre stato interessato al brasiliano. Non l’unico in Inghilterra ma certamente il più attivo nel cercare di acquistare Douglas Costa. La Juventus non è mai stata intenzionata a cederlo nonostante il pressing dello United”.

Foto: Juventus Twitter