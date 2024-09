Douglas Costa: “La Juve di Motta mi fa venire nostalgia. Deve sempre lottare per vincere”

“La Juventus di Motta? Mi fa venire nostalgia… Di Thiago mi ha parlato benissimo Leo Sena, che gioca qui con me a Sydney e lo ha avuto come allenatore allo Spezia. Mi ha detto che è un tecnico top”. Si esprime così sui bianconeri un grande ex come Douglas Costa, in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport.

Poi ha proseguito: “La Juve deve sempre lottare per vincere. Il mio unico rimpianto è la Champions, eravamo fortissimi”.

Foto: Juve Twitter