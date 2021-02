Douglas Costa: “Juve? Mi piacerebbe tornare. Champions? Vinciamo noi, la Juve la Serie A”

L’esterno del Bayern Monaco, Douglas Costa, cartellinato ancora con la Juventus, ha partecipato ieri sera ad una diretta su Twitch con Pierluigi Pardo, parlando di diverse cose, del futuro e del momento in casa bavarese.

Queste le sue parole: “Al momento sono infortunato, ho iniziato a camminare oggi. Fra una decina di giorni torno in campo e non vedo l’ora di tornare a giocare. Ho visto la partita con la Lazio, noi abbiamo giocato molto bene, la Lazio ha fatto alcuni errori che ci hanno un pò agevolato ma sono una squadra forte, la scorsa stagione lo hanno dimostrato in Italia e ora a che in Europa”.

Sulla Juve: “Quando sono arrivato in Italia mi sono adattato benissimo emi porto i tifosi nel cuore. Il primo anno con Allegri ho faticato, ma mi ha fatto capire come si gioca in Italia. Un calcio diverso rispetto a quello tedesco, più difensivo. Mi piacerebbe tornare in Italia, un Paese che apprezzo tantissimo. Futuro? Vediamo che può succedere, ho ancora un contratto con la Juve”.

Pronostici stagionali: “La Champions la vinciamo noi, così come la Bundesliga, mentre in Serie A dico Juventus”.

Sul Bayern e Guardiola: “Qui al Bayern hanno un modo diverso di intendere il calcio oggi rispetto alla mia prima avventura. Ora si gioca più all’attacco mentre prima si teneva più la palla e mi piaceva di più. Anche se hanno vinto la Champions League, quindi hanno avuto ragione loro. Quando ero prima ho giocato con Guardiola. E’ un fenomeno, ama lavorare moltissimo sul campo. Non gli piacciono le tattiche, come magari si usa in Italia in maniera troppo spasmodica”.

Foto: Twitter Bayern