Douglas Costa non vede l’ora di tornare in campo e fa partire il countdown in casa bianconera. L’esterno offensivo della Juventus pubblicato questo messaggio sui propri social: “Truppa della domenica, buongiorno! Siamo già in attesa del 12 giugno per calciare quel pallone da tre punti”. Ricordiamo che la Juve ripartirà dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan.

Foto: Juventus Twitter